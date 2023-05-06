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Ширер: не мог даже желать, чтобы мой рекорд побил более приятный парень. Холанд — лучший

Ширер: не мог даже желать, чтобы мой рекорд побил более приятный парень. Холанд — лучший
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Бывший английский нападающий Алан Ширер прокомментировал падение своего рекорда результативности в АПЛ. Его превзошёл Эрлинг Холанд.

«Не мог даже желать, чтобы рекорд побил более приятный парень. Прошло всего 28 лет. Он самый лучший», — написал Ширер в своём «твиттере».

Напомним, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд по числу голов в сезоне АПЛ.

Форвард поразил ворота «Вест Хэма» в последнем матче АПЛ. Это 35-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Таким образом, норвежец побил общий рекорд (без учёта числа матчей) по голам в Премьер-лиге. По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/1994) и Алана Ширера (1994/1995) – они забивали в чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

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