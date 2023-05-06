Ширер: не мог даже желать, чтобы мой рекорд побил более приятный парень. Холанд — лучший

Бывший английский нападающий Алан Ширер прокомментировал падение своего рекорда результативности в АПЛ. Его превзошёл Эрлинг Холанд.
«Не мог даже желать, чтобы рекорд побил более приятный парень. Прошло всего 28 лет. Он самый лучший», — написал Ширер в своём «твиттере».
Напомним, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд по числу голов в сезоне АПЛ.
Форвард поразил ворота «Вест Хэма» в последнем матче АПЛ. Это 35-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Таким образом, норвежец побил общий рекорд (без учёта числа матчей) по голам в Премьер-лиге. По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/1994) и Алана Ширера (1994/1995) – они забивали в чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.
Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ
- 6 мая 2023
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
07:20
-
06:42
-
06:30
-
06:22
-
05:59
-
05:58
-
04:56
-
04:12
-
03:56
-
03:49
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:21
-
01:55
-
01:46
-
01:41
-
01:02
-
00:52
-
00:32
-
00:31
-
00:11
-
00:09
- 5 мая 2023
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:20
-
23:17