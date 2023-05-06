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Олеся Курочкина: деньги не должны влиять на профессиональных футболистов

Олеся Курочкина: деньги не должны влиять на профессиональных футболистов
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Футболистка пермской «Звезды-2005» Олеся Курочкина, выступающей в российской Суперлиге, рассказала о своём отношении к финансированию футбольных команд и зарплатам футболистов.

«На профессиональных футболистов финансирование вообще не должно влиять. Это один важных аспектов, но денежная сторона не должна был главной для спортсмена.

Ты всё выиграй, потом тебе всё равно отдадут эти деньги. Говорить «мне не платят, я не буду играть» — зачем ты тогда вообще играешь в футбол», — сказала Курочкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

В финале женского Кубка УЕФА в сезоне-2008/2009 «Звезда-2005» встречалась с немецкой командой «Дуйсбург-2001». Российские спортсменки уступили со счётом 7:1 по сумме двух встреч. Первый матч финала проходил в Казани.

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