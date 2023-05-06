Курочкина: пару дней не знала, что забила самый быстрый гол в истории женского футбола

В сезоне-2021 российской Суперлиги футболистка «Звезды-2005» Олеся Курочкина стала автором самого быстрого гола в истории мирового профессионального женского футбола, забив на девятой секунде матча. Она рассказала, что узнала о рекорде через несколько дней.

«Тот гол – «нежданчик». Я пару дней и не знала, что он самый быстрый в истории. Ко мне подошёл массажист и сказал: «Знаешь, что ты в Книге рекордов Гиннесса?» Говорю: «В смысле?» Оказалось, самый быстрый гол.

Потом меня поздравили «Мегафон» и Суперлига, подарили безлимитную «симку» на пять лет. И огромный баннер, как большой чек из фильмов.

Во всю кровать почти, стоит у меня в комнате», — сказала Курочкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.