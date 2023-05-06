Футболистка, сыгравшая в финале Кубка УЕФА: так и не дали международных мастеров спорта

Нападающая ФК «Звезда-2005» Олеся Курочкина, игравшая в финале Кубка УЕФА 2009 года, рассказала, что так и не получила звание международного мастера спорта, несмотря на все выполненные условия.
«Когда сыграли в финале в 2009 году, нам обещали дать звание, команда выслала все необходимые документы. Но на деле мы их так и не получили. Не хочу говорить ничего политического, но нашим украинским футболисткам дали международников через три или пять дней.
А нам так ничего и не выдали. Хотя отправляли даже повторные заявки. Ответили, что такого турнира — Кубок УЕФА — больше нет, поэтому больше не считается», — сказала Курочкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.
В финале Кубка УЕФА в сезоне-2008/2009 «Звезда-2005» встречалась с «Дуйсбургом-2001». Победу одержала немецкая команда с общим счётом 7:1. Первый матч финала прошёл в Казани, ответная игра — в Дуйсбурге.
- 6 мая 2023
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