Бывший форвард «Зенита» Халк купил самолёт
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Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрёл дорогостоящий самолёт, сообщает ge.globo.com.
Самолёт модели Hawker 400XP обошёлся бразильскому футболисту примерно в € 7,4 млн. Hawker 400XP вмещает до шести пассажиров и предназначен для коротких перелётов. Сообщается, что Халк купил самолёт для поездок к семье.
На некоторые детали облицовки самолёта нанесены инициалы Халка.
Напомним, Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил в них 16 голов и отдал две результативные передачи. С 2012 по 2016 год бразильский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». С 2009 года Халк вызывается в сборную Бразилии.
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