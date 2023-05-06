«Манчестер Юнайтед» не будет выкупать Ваута Вегорста

«Манчестер Юнайтед» принял решение не выкупать арендованного у «Бёрнли» нападающего Ваута Вегорста, сообщает 90min.
После скандального ухода форварда Криштиану Роналду главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу был необходим новый нападающий, и клуб арендовал 30-летнего игрока сборной Нидерландов до конца текущего сезона. Вегорст не смог проявить себя должным образом, проиграв конкуренцию вернувшемуся после травмы Антони Марсьялю, и «Манчестер Юнайтед» не будет выкупать его. Считается, что покупка высококлассного нападающего считается приоритетной целью английского клуба на ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне Вегорст принял участие в 26 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил в них два мяча и отдал две результативных передачи.
- 6 мая 2023
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