Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» не будет выкупать Ваута Вегорста

«Манчестер Юнайтед» не будет выкупать Ваута Вегорста
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» принял решение не выкупать арендованного у «Бёрнли» нападающего Ваута Вегорста, сообщает 90min.

После скандального ухода форварда Криштиану Роналду главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу был необходим новый нападающий, и клуб арендовал 30-летнего игрока сборной Нидерландов до конца текущего сезона. Вегорст не смог проявить себя должным образом, проиграв конкуренцию вернувшемуся после травмы Антони Марсьялю, и «Манчестер Юнайтед» не будет выкупать его. Считается, что покупка высококлассного нападающего считается приоритетной целью английского клуба на ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Вегорст принял участие в 26 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил в них два мяча и отдал две результативных передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023