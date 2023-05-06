Грилиш: не буду лгать — иногда я позволяю себе выпить

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш признался, что периодически нарушает спортивный режим.

«Иногда я люблю погулять и позволяю себе расслабиться. Не буду лгать и говорить, что я совсем никуда не выхожу. Какой смысл? Бессмысленно также говорить и то, что я с 8 утра в спортзале и поэтому так хорошо играю. Нет, это не так.

Я хорошо играю потому, что чувствую себя в форме, уверен в себе, хорошо забочусь о своём теле, и я чувствую здесь себя как дома. Но мне всё же нравится время от времени выпить и погулять с друзьями. Это совершенно нормально», —сказала Грилиш в интервью Daily Mail.

Грилиш входит в основную обойму Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Полузащитник забил пять голов и отдал 11 голевых передач в 45 играх этого сезона.