Хаджи: от «Спартака» уплывает серебро РПЛ — надо побеждать в матче с «Зенитом»

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче команды Гильермо Абаскаля с «Зенитом». Красно-белые сыграют с подопечными Сергея Семака в матче 26-го тура РПЛ 7 мая.

«Игра между «Зенитом» и «Спартаком» будет по-настоящему футбольная. Конечно, этот матч будет вдвойне принципиальным для «Спартака», чтобы не допустить чемпионства «Зенита». Команда Абаскаля не захочет устраивать праздничный коридор и поздравлять их с победой в чемпионате.

Тем более у «Спартака» нет больных и дисквалифицированных – наконец-то все успокоятся. «Зенит» может думать, что он уже чемпион, а «Спартаку» нечего терять – этот психологический фактор может сработать. Самое главное, чтобы не подвели судьи.

«Спартаку» надо побеждать в игре с «Зенитом» – уплывает второе место. Для подопечных Абаскаля ценны каждые очки, чтобы продолжать борьбу за серебро. Да, мы не участвуем в Лиге чемпионов, но у нас есть внутренний чемпионат.

Хочется быть вторыми хотя бы в нём. Нельзя терять свои очки и надо надеяться на потери от «Ростова» и ЦСКА», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.