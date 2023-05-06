Хаджи: от «Спартака» уплывает серебро РПЛ — надо побеждать в матче с «Зенитом»

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящем матче команды Гильермо Абаскаля с «Зенитом». Красно-белые сыграют с подопечными Сергея Семака в матче 26-го тура РПЛ 7 мая.
«Игра между «Зенитом» и «Спартаком» будет по-настоящему футбольная. Конечно, этот матч будет вдвойне принципиальным для «Спартака», чтобы не допустить чемпионства «Зенита». Команда Абаскаля не захочет устраивать праздничный коридор и поздравлять их с победой в чемпионате.
Тем более у «Спартака» нет больных и дисквалифицированных – наконец-то все успокоятся. «Зенит» может думать, что он уже чемпион, а «Спартаку» нечего терять – этот психологический фактор может сработать. Самое главное, чтобы не подвели судьи.
«Спартаку» надо побеждать в игре с «Зенитом» – уплывает второе место. Для подопечных Абаскаля ценны каждые очки, чтобы продолжать борьбу за серебро. Да, мы не участвуем в Лиге чемпионов, но у нас есть внутренний чемпионат.
Хочется быть вторыми хотя бы в нём. Нельзя терять свои очки и надо надеяться на потери от «Ростова» и ЦСКА», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 6 мая 2023
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