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«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер защитника «Байера» Фримпонга

«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер защитника «Байера» Фримпонга
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в подписании защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга, сообщает Mirror.

Тен Хага привлекает умение 22-летнего Фримпонга подключаться к атакам. С учётом того что Аарон Ван-Биссака может покинуть команду в поиске большего количества игрового времени, подписание нового правого защитника может стать необходимостью для руководства «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ появлялась информация, что самому Фримпонгу также интересен переход в манчестерский клуб. Действующее соглашение игрока с «Байером» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Жереми Фримпонг принял участие в 31 матче в составе «Байера», забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

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