Грилиш — о критике в свой адрес: когда играю дерьмово, то не слушаю ни слова

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал об отношении к критике со стороны болельщиков и экспертов.

«О, да! Из-за того, что говорят некоторые телевизионные эксперты, у меня иногда дух перехватывает. Как будто они сами никогда не играли плохо. Грэм (Сунесс, бывший шотландский футболист, эксперт Mail Sport. – Прим. «Чемпионата») сам был невероятным игроком, но он говорил, что я передерживаю мяч. Я такой: «Приятель, я играю за «Астон Виллу». В большинстве случаев у нас нет мяча, поэтому, когда мы его отбираем, тренер говорит, чтобы я держал его как можно дольше.

Здесь, в «Сити», то же самое. Все видят в Пепе тренера по тики-така, но перед выездным матчем с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов он сказал: «Знаешь, что такое иметь яйца? Речь идёт о том, чтобы держать мяч, успокаивая игру».

Итак, вы делаете это, и вас критикуют. Это сложно. Когда я играл за «Виллу», никто ещё не платил за меня громадных денег, так что не имело значения, сыграл ли я плохо. Кроме того, 90% матчей не транслировались по телевидению, так что люди всё равно этого не замечали. Сейчас всё по-другому, но я буду честен – если я сыграл хорошо, возвращаюсь домой, смотрю все сюжеты и читаю все комментарии и то, что говорят эксперты после игры. Когда я играю дерьмово, то не слушаю ни слова, которые они говорят», — сказала Грилиш в интервью Daily Mail.