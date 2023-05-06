Клопп: если игрок будет по завышенной цене, то мы не сможем его купить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что мерсисайдцы не будут переплачивать за игроков на трансферном рынке этим летом.

«В таком случае мы не сможем купить того или иного игрока. Если он будет по завышенной цене, то мы не сможем его купить. Мы будем привлекать игроков, я практически уверен, что мы будем приглашать игроков, которых хотим и которые помогут нам.

Нельзя быть уверенным на сто процентов в этом, пока футболист не подпишет контракт, но нет ничего нового в том, что некоторые клубы могут поднять цены. Позвольте мне сказать так: ты определяешь позицию, и у тебя есть не только один вариант на эту позицию.

Это означает, что все они должны быть хороши, честно говоря, очень и очень хороши. У тебя может быть фаворит, но если другой клуб не захочет продавать или кто-то другой заплатит больше, тогда мы не сможем пойти на это. Но обычно мы получаем тех игроков, которых хотели», — цитирует Клоппа издание Liverpool Echo.