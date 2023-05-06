Первак: трансферами в «Динамо» занимаются непонятные люди, там всё хлеще, чем в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о московском «Динамо».

«В «Динамо» нет продуктивности всех служб в клубе, там всё даже хлеще, чем в «Спартаке». Совершенно непонятные люди занимаются трансферами. Спортивный директор вроде и есть, но больше слышно Гафина, который вообще банковский работник. Ну, футбол же любят все. Но это их проблемы. В прошлом году «Динамо» хвалили? На какое-то небольшое временное расстояние добиться успеха не сложно. Самое главное — это идти вдолгую», — приводит слова Первака Legalbet.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмое место, набрав 39 очков в 25 матчах.

Сегодня, 6 мая, «Динамо» на выезде сыграет с «Химками» в матче 26-го тура РПЛ. Начало — — 14:00 мск.