Первак: трансферами в «Динамо» занимаются непонятные люди, там всё хлеще, чем в «Спартаке»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о московском «Динамо».
«В «Динамо» нет продуктивности всех служб в клубе, там всё даже хлеще, чем в «Спартаке». Совершенно непонятные люди занимаются трансферами. Спортивный директор вроде и есть, но больше слышно Гафина, который вообще банковский работник. Ну, футбол же любят все. Но это их проблемы. В прошлом году «Динамо» хвалили? На какое-то небольшое временное расстояние добиться успеха не сложно. Самое главное — это идти вдолгую», — приводит слова Первака Legalbet.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает седьмое место, набрав 39 очков в 25 матчах.
Сегодня, 6 мая, «Динамо» на выезде сыграет с «Химками» в матче 26-го тура РПЛ. Начало — — 14:00 мск.
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