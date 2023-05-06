Болельщики «Наполи» продают куски газона со стадиона в Удине на eBay

Болельщики «Наполи» продают куски газона со стадиона «Дачия Арена» в Удине, где команда Лучано Спаллетти оформила чемпионство, сообщает Football Italia.

Напомним, ранее на этой неделе неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура Серии А и тем самым выиграли чемпионский титул. После финального свистка на поле прорвались толпы болельщиков, заполонив собой чуть ли не всё свободное пространство.

Выбежавшие на поле фанаты, как оказалось, хотели не только обнять игроков и тренеров «Наполи», но и вырезать куски газона, а затем аккуратно сложить их в пластиковые пакеты. По данным источника, в пятницу, 5 мая, на платформе eBay появились объявления о продаже чемпионского газона.

Минимальная сумма — € 100, максимальная — € 700. При этом продавец описал статус товара как «совершенно новый».

Персонал стадиона «Диего Армандо Марадона» предвидел возможные ситуации, подобные этой, и накрыл весь газон гигантским синим брезентом, когда 50 000 болельщиков собрались на арене в Неаполе, чтобы посмотреть игру между «Наполи» и «Удинезе» на больших экранах.

Для «Наполи» этот чемпионский титул стал третьим в истории и первым за последние 33 года.