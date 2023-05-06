«Вулверхэмптон» предложил «Барселоне» Рубена Невеша и € 30 млн за Фати

«Барселона» может отпустить Ансу Фати в «Вулверхэмптон» в обмен на Рубена Невеша с доплатой в размере € 30 млн, сообщает Diario Sport.
По данным источника, обмен Фати на Невеша с доплатой устраивает «Барселону», которой нужно поправить своё финансовое положение, однако сам Ансу Фати со своим будущим пока не определился.
Сине-гранатовые ждут, когда 20-летний футболист примет решение, а агент Фати, Жорже Мендеш, пытается убедить футболиста, что переход в «Вулверхэмптон» — хороший вариант для него.
Тем не менее 20-летний полузащитник хочет дождаться окончания нынешнего сезона и переговорить с Хави, прежде чем решить, что ему делать дальше. В случае если обмен Фати на Невеша состоится, «Барселона» получит до € 70 млн: € 30 млн в качестве доплаты, а € 40 млн — это трансферная стоимость Рубена Невеша.
В сезоне-2022/2023 Ансу Фати провёл 31 матч в Ла Лиге, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. У Рубена Невеша на счету шесть голов в 31 матче английской Премьер-лиги.
- 6 мая 2023
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