Хаджи: не верю в тренерские способности Черчесова. «Ференцварош» был чемпионом и до него

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о тренере Станиславе Черчесове, который накануне выиграл второй подряд титул чемпиона Венгрии с «Ференцварошем».
«Ференцварош» уже был чемпионом и до Черчесова. Нужно было только не испортить. Я не верю в тренерские способности Черчесова. Когда он работал в «Спартаке», была возможность стать чемпионом, но Станислав Саламович совершил ошибку. Иностранные тренеры не разговаривают с командой, чтобы не трепать нервы игрокам — смотрят со стороны. А у Черчесова другая манера — запрещать ругаться матом или ещё что-то. Это не методы работы. Конечно, я рад, что российский специалист, спартаковец добивается успехов в иностранном чемпионате. Но в Лиге чемпионов ничего не получается.
Черчесов умеет поддерживать свой рейтинг в прессе. Пусть работает в Европе, зачем в Россию приезжать? Пока в РПЛ нет борьбы за еврокубки, тренеру здесь работать неинтересно. Желаю ему успехов и поздравляю с чемпионством!» — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 6 мая 2023
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