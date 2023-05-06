Павлюченко: в РПЛ нет команды, которая могла бы по уровню игры приблизиться к «Зениту»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что в настоящий момент «Зенит» на две головы сильнее своих конкурентов по Российской Премьер-Лиге.
«По большому счёту чемпион был известен уже тогда, когда клубы ушли на зимнюю паузу. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении болельщиков.
К сожалению, «Спартак» так и не смог приблизиться к «Зениту» на опасное расстояние. При всём уважении к красно-белым сейчас в РПЛ нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к «Зениту», петербуржцы на две головы сильнее своих конкурентов», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 61 очко в 25 матчах. На второй строчке — «Ростов», в активе команды Валерия Карпина 50 очков. Третье место занимает «Спартак», у красно-белых 49 турнирных очков.
- 6 мая 2023
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