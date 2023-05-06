Стерлинг: у нас слишком много игроков, любому тренеру тяжело в таких условиях

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг высказался о причинах неудачного выступления команды в текущем сезоне.
«Я не из тех, кто указывает клубу, что делать, но насколько я могу судить по тому, где я был раньше, организация — это самое важное. Важно иметь менеджера, который может сказать последнее слово во всём, и все должны следовать выбранному им пути.
У успешных команд всегда есть менеджер, который приходит со своим планом, и все следуют ему. Если есть люди, которым это не нравится, значит, они не являются частью команды. Иногда нужно проявлять жёсткость, чтобы быть на высоком уровне.
Грань между победой, вторым местом и тем, что мы занимаем сейчас — очень тонкая. По моему опыту, все должны быть на одной волне.
Новые владельцы, новый тренер, который пришёл в начале сезона, новые игроки и игроки, которые должны были уйти, но остались… У нас слишком много игроков. Любому тренеру тяжело в таких условиях, потому что мы должны стараться проводить тренировки с участием всех, ведь все игроки должны быть в форме.
Это сложно, но каждый менеджер, который был здесь, справлялся с этим настолько профессионально, насколько мог, и они никогда не проявляли неуважения ни к одному игроку здесь», — приводит слова Стерлинга 90min.
- 6 мая 2023
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