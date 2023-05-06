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«Химки» — «Динамо»: счёт после первого тайма не открыт

«Химки» — «Динамо»: счёт после первого тайма не открыт
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Перерыв
0 : 0
Динамо М
Москва

Команды не смогли поразить ворота друг друга в первые 45 минут встречи.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московское «Динамо» на своём поле одержало убедительную победу с разгромным счётом 6:1.

«Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 25 туров, набрав 39 очков. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 17 очков по итогам 25 матчей.

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