«Химки» — «Динамо»: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Команды не смогли поразить ворота друг друга в первые 45 минут встречи.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московское «Динамо» на своём поле одержало убедительную победу с разгромным счётом 6:1.
«Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 25 туров, набрав 39 очков. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 17 очков по итогам 25 матчей.
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