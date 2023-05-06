Талалаев — о матче с «Динамо»: соперник дюже сердитый, но будем искать выходы

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо» в 26‑м туре Российской Премьер-Лиги.
«Игра всё покажет, психологически ребята выглядят хорошо, а физически — сложно что‑то исправить за четыре тренировки, но мы двигаемся в этом направлении. Как видно от игры к игре, команда очень прибавляет, ребята понимают, о чём просят.
Соперник уж дюже сердитый. Мы получили цифры игры «Динамо» с «Зенитом», прям страшно стало, но будем искать выходы. Уверен, ребята на поле что‑то придумают.
Гбане и Мирзов в составе? 90 минут Мирзов вряд ли проведёт, нужен лидер на поле. Последние минуты показали, что в сложные моменты мало кто может взять на себя ответственность, находясь на поле. Поэтому он выйдет на поле с капитанской повязкой.
Бутта Магомедов будет присутствовать уже в следующем матче. Что касается пяти пропущенных от «Локомотива» и неизменной линии обороны, у меня вопросы больше к принятию решений тренерским штабом, а защитники всё что могут, делают», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Матч между «Химками» и «Динамо» начался в 14:00. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию.
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