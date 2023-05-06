Грилиш рассказал о своих ощущениях после перехода в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился воспоминаниями о первых днях в стане «горожан» после перехода из «Астон Виллы».

«Я был в восторге от того, что оказался здесь, немного стеснялся. Не в смысле поведения, а на поле. Люди кричали: «Джек, пасуй!», а я говорил себе: «Чёрт возьми, это Кевин Де Брёйне, я должен передать мяч ему». Вы понимаете, о чём я? Он был моим кумиром!..

Главное сейчас — я чувствую поддержку со стороны тренера и партнёров. Чувствую, что тренер действительно доверяет мне. В прошлые выходные во время встречи с «Фулхэмом» я сыграл далеко не лучший матч. Но Пеп поддержал меня. Он сказал мне: «Джек, хватай мяч, держи его, зарабатывай фолы». Итак, вы идёте домой и чувствуете себя счастливым.

Это то, о чём я мечтал. Играть в каждом матче за такую сильную команду в такое ответственное время. Было трудно измениться, но теперь вижу в этих парнях своих друзей и говорю: «Дай мне мяч». Даже требую этого.

Я всё ещё хотел бы забивать больше. Мои передачи — я не пытаюсь себя превознести — сейчас их 11, и я не беру стандартные положения. Но это не просто цифры, не так ли?» — сказала Грилиш в интервью Daily Mail.