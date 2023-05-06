«Спартак» провёл субботник на могилах спартаковских ветеранов

Футбольный клуб «Спартак» и болельщики красно-белых привели в порядок могилы ветеранов клуба на 14 московских кладбищах.
Сегодня сотрудники «Спартака» во главе с генеральным директором Евгением Владимировичем Мележиковым, а также представители провели мемориальный субботник на нескольких московских кладбищах, где привели в порядок могилы спартаковских ветеранов.
На Ваганьковском кладбище, где похоронены многие красно-белые легенды, у памятника основателю «Спартака» Николаю Петровичу Старостину к собравшимся обратился председатель комитета ветеранов клуба Олег Иванович Романцев.
«Нет будущего у того, кто не помнит своего прошлого. В последнее время клуб уделяет много внимания славной истории «Спартака», и это очень правильно», — сказал бывший тренер красно-белых.
Подобные мероприятия уже несколько лет проходят по инициативе фанатского объединения Supporters Group и при поддержке «Спартака».
«География субботников с каждым годом растёт. Сегодня ребята собрались на 14 кладбищах Москвы, где похоронены те, кто оставил яркий след в истории спартаковского движения. Могилам на центральных аллеях, как правило, уделяют достаточно внимания.
Но есть захоронения в стороне. К сожалению, уже не все вдовы могут за ними следить, а у кого-то и вовсе не осталось родственников. Важно помнить и о них. Спасибо клубу, который принял в сегодняшней акции самое активное участие», — отметил один из лидеров Supporters Group Валера Амиго.
- 6 мая 2023
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