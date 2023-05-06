«Манчестер Сити» — «Лидс»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

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Сегодня, 6 мая, пройдёт матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Лидс». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Главным арбитром встречи назначен Эндрю Мэдли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лидсе и завершился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 79 очков в 33 матчах. Команда Гвардиолы опережает «Арсенал» на одно очко и имеет одну игру в запасе. «Лидс» располагается на 17-й строчке, заработав 30 очков в 34 встречах.