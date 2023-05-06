Данни: «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком» и отпразднует это у себя дома

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни уверен, что команда Сергея Семака оформит чемпионский титул по итогам матча со «Спартаком».
«Зенит» победит в матче со «Спартаком», станет чемпионом и отпразднует это у себя дома», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После 25 проведённых туров в Российской Премьер-Лиге «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Ростов» идёт вторым, у него 50 очков, «Спартак» – третий с 49 очками в активе.
Команда Сергея Семака может стать чемпионом России, если обыграет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ, который пройдёт в это воскресенье, 7 мая, а «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом».
В последних пяти играх в рамках РПЛ «Зенит» одержал четыре победы, набрав 13 очков. «Спартак» выиграл только две встречи из пяти последних и набрал девять очков.
- 6 мая 2023
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