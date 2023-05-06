Аллегри: «Наполи» заслужил скудетто, но в следующем сезоне борьба начнётся с начала

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поздравил «Наполи» с завоеванием чемпионского титула в Серии А и заверил болельщиков, что в следующем сезоне «старая синьора» будет бороться за чемпионство.

«Когда команда побеждает, это означает, что она показала себя сильнее. Каждый сезон, конечно, имеет свою историю: бывают сезоны, когда всё складывается не в вашу пользу, а бывают ситуации, когда всё идёт, как нужно вам.

В любом случае «Наполи» заслужил скудетто и по цифрам, и по всему тому, что они делали. Мы должны поздравить их. Но, повторю, каждый новый сезон не такой, как предыдущий, и в следующем году, безусловно, борьба начнётся с начала.

Конечно, в таких ситуациях всегда ущемляется гордость: когда ты защищаешь цвета «Ювентуса», который всегда борется за победу во всех турнирах, больно проигрывать. Это ненормально, что вот уже третий год мы не можем выиграть чемпионат. В следующем году «Ювентус» должен вернуться в борьбу за золото и попытаться выиграть чемпионский титул», – сказал Аллегри на пресс-конференции перед игрой чемпионата с «Аталантой».

Напомним, «Ювентус» выиграл девять чемпионских титулов Серии А подряд в период с 2011 по 2020 год. Всего на счету «старой синьоры» 36 комплектов золотых медалей чемпионата Италии. В текущем сезоне «Юве» занимает третье место в таблице, набрав 63 очка в 33 матчах.