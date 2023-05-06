«Торпедо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Торпедо» и грозненский «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Каймаков, Чурич, Савич, Лебеденко, Стефанович, Рейна, Андре.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Диванович, Гбамбле, Конате.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Мохамед Конате.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает пятое место, набрав 40 очков в 25 турах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков в 25 встречах.
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