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«Торпедо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Торпедо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 мая, на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Торпедо» и грозненский «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

Стартовые составы:

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Каймаков, Чурич, Савич, Лебеденко, Стефанович, Рейна, Андре.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Диванович, Гбамбле, Конате.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Мохамед Конате.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает пятое место, набрав 40 очков в 25 турах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков в 25 встречах.

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