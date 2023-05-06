Виталий Дьяков: было бы интересно посмотреть на работу Черчесова в клубе из топ-лиг Европы

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков считает, что главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову могут предложить работу клубы из сильных европейских лиг.

«Поздравляю Станислава Саламовича! Два года подряд спокойненько и уверенно выигрывает чемпионат Венгрии. В этом сезоне он неплохо выступил в еврокубках. В очередной раз доказал свою состоятельность: он хороший и сильный тренер.

Желаю ему удачи в дальнейшем. Рад, что поработал с ним в «Динамо», хоть и короткий отрезок времени. Предложение от клуба из топ-5 лиг Европы вполне возможно. Мне кажется, на работу в Венгрии будут больше обращать внимания, нежели на работу в чемпионате России. Может быть, чемпионат Венгрии не такой сильный, но достойное выступление в Лиге Европы – это показатель.

Возможно, руководители европейского середнячка обратят на него внимание. Для Черчесова это будет шаг вперёд, потому что работать в хороших чемпионатах – это приличный и интересный вызов. На это было бы интересно посмотреть», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, накануне «Ференцварош» выиграл чемпионат Венгрии. Для Станислава Черчесова, возглавившего клуб из Будапешта в 2021 году, этот титул стал вторым.