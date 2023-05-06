ЦСКА обыграл «Чертаново», клуб победил во всех восьми матчах сезона в женской Суперлиге

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Новые Химки» в подмосковных Химках прошёл матч 8-го тура женской Суперлиги. Встречались ЦСКА и «Чертаново». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче открыла Бизенкова Валерия, представляющая ЦСКА, ассистировала ей Ксения Коваленко. Под занавес первого тайма Анастасия Фетисова восстановила равенство в счёте и команды ушли на перерыв.

Во втором тайме победным голом отметилась Дарья Яковлева, голевую передачу на свой счёт снова записала Ксения Коваленко. Для ЦСКА эта победа стала восьмой в восьми матчах нынешнего сезона.

Прямо сейчас московская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. На второй строчке — «Зенит» с 21 очком в активе, однако у петербурженок на одну сыгранную игру меньше.

На третьем месте расположился московский «Локомотив», набравший 21 очко после восьми проведённых встреч.