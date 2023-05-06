ЦСКА обыграл «Чертаново», клуб победил во всех восьми матчах сезона в женской Суперлиге

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Новые Химки» в подмосковных Химках прошёл матч 8-го тура женской Суперлиги. Встречались ЦСКА и «Чертаново». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче открыла Бизенкова Валерия, представляющая ЦСКА, ассистировала ей Ксения Коваленко. Под занавес первого тайма Анастасия Фетисова восстановила равенство в счёте и команды ушли на перерыв.
Во втором тайме победным голом отметилась Дарья Яковлева, голевую передачу на свой счёт снова записала Ксения Коваленко. Для ЦСКА эта победа стала восьмой в восьми матчах нынешнего сезона.
Прямо сейчас московская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. На второй строчке — «Зенит» с 21 очком в активе, однако у петербурженок на одну сыгранную игру меньше.
На третьем месте расположился московский «Локомотив», набравший 21 очко после восьми проведённых встреч.
- 6 мая 2023
-
16:36
-
16:28
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:10
-
16:05
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:36
-
15:26
-
15:23
-
15:11
-
15:09
-
15:02
-
14:54
-
14:52
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:21
-
14:04
-
14:02
-
13:57
-
13:49
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:24
-
13:20
-
13:04
-
13:00