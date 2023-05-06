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Член совета директоров «Динамо» Гафин не считает, что команда находится в кризисе

Член совета директоров «Динамо» Гафин не считает, что команда находится в кризисе
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Химками» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги выразил мнение, что в команде нет кризиса.

«Бувач сказал, что «Динамо» чемпионы Москвы? Давайте трактовать то, что было сказано Желько в шутку, — я там присутствовал. Он это сказал не с гордостью. Что касается наших успехов с московскими и подмосковными командами, то это неплохо. Но все прекрасно знают, что у нас перед клубом стоят иные задачи, нежели обыгрывать клубы из Москвы и Подмосковья.

Есть ли в «Динамо» кризис? Есть проблемные моменты с игрой. Кризис — это нечто более глубокое», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

«Динамо» поднялось на пятое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах.

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