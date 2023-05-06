Член совета директоров «Динамо» Гафин не считает, что команда находится в кризисе

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после победы над «Химками» (1:0) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги выразил мнение, что в команде нет кризиса.
«Бувач сказал, что «Динамо» чемпионы Москвы? Давайте трактовать то, что было сказано Желько в шутку, — я там присутствовал. Он это сказал не с гордостью. Что касается наших успехов с московскими и подмосковными командами, то это неплохо. Но все прекрасно знают, что у нас перед клубом стоят иные задачи, нежели обыгрывать клубы из Москвы и Подмосковья.
Есть ли в «Динамо» кризис? Есть проблемные моменты с игрой. Кризис — это нечто более глубокое», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.
«Динамо» поднялось на пятое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 26 матчах.
- 6 мая 2023
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
16:54
-
16:51
-
16:50
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:36
-
16:28
-
16:25
-
16:19
-
16:16
-
16:10
-
16:05
-
16:01
-
15:45
-
15:39
-
15:36
-
15:26
-
15:23
-
15:11
-
15:09