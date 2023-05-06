«Торпедо» — «Ахмат»: грозненцы ведут с разгромным счётом после первого тайма

Продолжается матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Торпедо» принимает грозненский «Ахмат». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 12-й минуте Дарко Тодорович вывел «Ахмат» вперёд. Вскоре Владислав Карапузов удвоил преимущество гостей, а на 38-й минуте Владислав Камилов довёл счёт до разгромного.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Мохамед Конате.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает пятое место, набрав 40 очков в 25 турах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков в 25 встречах.
- 6 мая 2023
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