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Ростов — Факел. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Ростов» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

«Ростов» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 6 мая, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Факел». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Москва). Стартовый свисток прозвучит — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России сегодняшние соперники сыграли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Ростова» Данилы Глебова ответил своим точным выстрелом с 11-метровой отметки на 90+7-й минуте форвард воронежцев Георгий Гонгадзе.

«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 25 туров, набрав 50 очков. «Факел» располагается на 14-й строчке. Команда заработала 21 очко по итогам 25 матчей.

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