«Манчестер Сити» — «Лидс»: Гюндоган не забил с пенальти, и «горожане» сразу же пропустили

Сегодня, 6 мая, проходит матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Лидс». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 82-й минуте матча Илкай Гюндоган мог сделать хет-трик, однако не смог реализовать пенальти. В следующей атаке «Лидс» сумел отквитать один мяч усилиями Родриго – 2:1.
Ранее, на 19-й минуте, немецкий полузащитник «горожан» вывел свою команду вперёд.
На 27-й минуте встречи Гюндоган откликнулся на передачу Рияда Мареза и удвоил преимущество своей команды.
«Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 79 очков в 33 матчах. Команда Гвардиолы опережает «Арсенал» на одно очко и имеет одну игру в запасе. «Лидс» располагается на 17-й строчке, заработав 30 очков в 34 встречах.
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