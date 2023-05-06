«Торпедо» — «Ахмат»: Конате вновь сделал счёт разгромным

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Продолжается матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Торпедо» принимает грозненский «Ахмат». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу «Ахмата».

На 12-й минуте Дарко Тодорович вывел «Ахмат» вперёд. Вскоре Мохамед Конате удвоил преимущество гостей, а на 38-й минуте Владислав Камилов довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Илья Стефанович отыграл один мяч, на что «Ахмат» ответил точным ударом Конате.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 1:0. Единственный гол забил Конате.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает пятое место, набрав 40 очков в 25 турах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков в 25 встречах.