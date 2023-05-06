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«Торпедо» — «Ахмат»: Конате вновь сделал счёт разгромным

«Торпедо» — «Ахмат»: Конате вновь сделал счёт разгромным
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Продолжается матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Торпедо» принимает грозненский «Ахмат». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу «Ахмата».

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 5
Ахмат
Грозный
0:1 Тодорович – 12'   0:2 Конате – 19'   0:3 Камилов – 38'   1:3 Стефанович – 74'   1:4 Конате – 77'   1:5 Агаларов – 89'

На 12-й минуте Дарко Тодорович вывел «Ахмат» вперёд. Вскоре Мохамед Конате удвоил преимущество гостей, а на 38-й минуте Владислав Камилов довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Илья Стефанович отыграл один мяч, на что «Ахмат» ответил точным ударом Конате.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России с участием этих команд проходил в Грозном и завершился победой «Ахмата» со счётом 1:0. Единственный гол забил Конате.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занимает пятое место, набрав 40 очков в 25 турах. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков в 25 встречах.

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