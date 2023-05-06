«Ахмат» разгромил «Торпедо» в матче РПЛ
Поделиться
Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Торпедо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
На 12-й минуте Дарко Тодорович вывел «Ахмат» вперёд. Вскоре Мохамед Конате удвоил преимущество гостей, а на 38-й минуте Владислав Камилов довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Илья Стефанович отыграл один мяч, на что «Ахмат» ответил точным ударом Конате. В концовке встречи Гамид Агаларов забил пятый гол в ворота «Торпедо».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков после 26 матчей. «Ахмат» находится на пятом месте в чемпионате. Команда набрала 43 очка.
Комментарии
- 6 мая 2023
-
19:32
-
19:25
-
19:21
-
19:16
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:54
-
18:53
-
18:47
-
18:47
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
16:54
Партнерский контент