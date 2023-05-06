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«Ахмат» разгромил «Торпедо» в матче РПЛ

«Ахмат» разгромил «Торпедо» в матче РПЛ
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Торпедо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На 12-й минуте Дарко Тодорович вывел «Ахмат» вперёд. Вскоре Мохамед Конате удвоил преимущество гостей, а на 38-й минуте Владислав Камилов довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте Илья Стефанович отыграл один мяч, на что «Ахмат» ответил точным ударом Конате. В концовке встречи Гамид Агаларов забил пятый гол в ворота «Торпедо».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков после 26 матчей. «Ахмат» находится на пятом месте в чемпионате. Команда набрала 43 очка.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 5
Ахмат
Грозный
0:1 Тодорович – 12'   0:2 Конате – 19'   0:3 Камилов – 38'   1:3 Стефанович – 74'   1:4 Конате – 77'   1:5 Агаларов – 89'
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