Дьяков: у «Динамо» нет ни результата, ни качественной игры. Главная причина — тренер

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков раскритиковал работу главного тренера московской команды Славиши Йокановича.
«Эта победа ничего не даёт «Динамо», а «Химки» потеряли очко на последних секундах матча. Возможно, оно бы им где-то пригодилось, но я мало верю в их спасение. Игра в исполнении «Динамо» была не самая зрелищная, хотя провели весь второй тайм в большинстве.
Наверное, игроков «Динамо» раздражает сложившаяся ситуация. Кто-то хочет показать отсутствие безразличия, поэтому возникают споры. Но лучше оставлять это внутри команды и не выливать наружу. Такие моменты явно не в плюс – появляются неприятные разговоры вокруг команды.
У «Динамо» нет ни результата, ни качественной игры. Мне кажется, главная причина – это тренер. Нельзя сказать, что в этом сезоне у команды был яркий отрезок, когда все сказали бы: «Вау, «Динамо» – супер». Нет, этот сезон скомканный», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 6 мая 2023
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