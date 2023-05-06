Агаларов прервал 15-матчевую безголевую серию в РПЛ, забив «Торпедо»
Поделиться
Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов отметился голом в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (5:1).
Агаларов отметился в концовке встречи, забив пятый гол «Ахмата» в матче после передачи Александра Трошечкина. До этого Гамид не забивал на протяжении 15 матчей чемпионата России. Гол стал для Агаларова вторым в нынешнем сезоне. Напомним, в прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков после 26 матчей. «Ахмат» находится на пятом месте в чемпионате. Команда набрала 43 очка. В следующем матче грозненцы сыграют с московским «Динамо».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 мая 2023
-
19:32
-
19:25
-
19:21
-
19:16
-
19:14
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:54
-
18:53
-
18:47
-
18:47
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:15
-
16:54
Партнерский контент