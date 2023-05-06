Агаларов прервал 15-матчевую безголевую серию в РПЛ, забив «Торпедо»

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов отметился голом в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (5:1).

Агаларов отметился в концовке встречи, забив пятый гол «Ахмата» в матче после передачи Александра Трошечкина. До этого Гамид не забивал на протяжении 15 матчей чемпионата России. Гол стал для Агаларова вторым в нынешнем сезоне. Напомним, в прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков после 26 матчей. «Ахмат» находится на пятом месте в чемпионате. Команда набрала 43 очка. В следующем матче грозненцы сыграют с московским «Динамо».