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Агаларов прервал 15-матчевую безголевую серию в РПЛ, забив «Торпедо»

Агаларов прервал 15-матчевую безголевую серию в РПЛ, забив «Торпедо»
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Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов отметился голом в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (5:1).

Агаларов отметился в концовке встречи, забив пятый гол «Ахмата» в матче после передачи Александра Трошечкина. До этого Гамид не забивал на протяжении 15 матчей чемпионата России. Гол стал для Агаларова вторым в нынешнем сезоне. Напомним, в прошлом сезоне игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков после 26 матчей. «Ахмат» находится на пятом месте в чемпионате. Команда набрала 43 очка. В следующем матче грозненцы сыграют с московским «Динамо».

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