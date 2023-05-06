«Челси» впервые не проиграл во время второго прихода Фрэнка Лэмпарда

Лондонский «Челси» обыграл «Борнмут» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Для лондонской команды эта победа стала первой спустя шесть поражений. Все они пришлись на второй приход в команду главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Ранее синие проиграли «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2), «Брентфорду» (0:2) и «Арсеналу» (1:3) в чемпионате Англии, а также дважды уступили мадридскому «Реалу» (0:2; 0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Челси» с 42 очками идёт в турнирной таблице чемпионата Англии на 11-й строчке. У команды Фрэнка Лэмпарда остались матчи с «Манчестер Сити» (выезд), «Манчестер Юнайтед» (выезд) и «Ньюкаслом» (дома). Соглашение между Лэмпардом и «Челси» действительно до конца сезона.