Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» впервые не проиграл во время второго прихода Фрэнка Лэмпарда

«Челси» впервые не проиграл во время второго прихода Фрэнка Лэмпарда
Комментарии

Лондонский «Челси» обыграл «Борнмут» (3:1) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Для лондонской команды эта победа стала первой спустя шесть поражений. Все они пришлись на второй приход в команду главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Ранее синие проиграли «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2), «Брентфорду» (0:2) и «Арсеналу» (1:3) в чемпионате Англии, а также дважды уступили мадридскому «Реалу» (0:2; 0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Челси» с 42 очками идёт в турнирной таблице чемпионата Англии на 11-й строчке. У команды Фрэнка Лэмпарда остались матчи с «Манчестер Сити» (выезд), «Манчестер Юнайтед» (выезд) и «Ньюкаслом» (дома). Соглашение между Лэмпардом и «Челси» действительно до конца сезона.

Материалы по теме
«Челси» победил «Борнмут» в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023