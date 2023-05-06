Гарри Кейн — второй лучший бомбардир в истории АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился победным голом в игре 35-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0).
Таким образом, для Кейна этот мяч 209-м в английской Премьер-лиге. По этому показателю 29-летний футболист «шпор» обогнал бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (208). Больше забитых мячей только у бывшего нападающего «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алана Ширера — 260.
В текущем сезоне на счету Кейна 45 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно английский форвард «шпор» может сменить клубную прописку.
- 6 мая 2023
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