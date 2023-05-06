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«Манчестер Сити» выиграл 10-й матч АПЛ подряд

«Манчестер Сити» выиграл 10-й матч АПЛ подряд
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«Манчестер Сити» обыграл «Лидс» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:1. Победа стала для «горожан» 10-й подряд в АПЛ.

Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы победили «Борнмут», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лестер», «Арсенал», «Фулхэм» и «Вест Хэм».

В матче с «Лидсом» полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган отметился дважды — на 19-й и 27-й минутах. На 82-й минуте матча Гюндоган мог оформить хет-трик, однако не смог реализовать пенальти. В следующей атаке «Лидс» сумел отквитать один мяч усилиями своего нападающего Родриго.

«Манчестер Сити» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги, набрав 82 очка в 35 матчах. Команда Гвардиолы опережает «Арсенал» на четыре очка. «Лидс» располагается на 17-й строчке, заработав 30 очков в 35 встречах.

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