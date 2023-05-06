Форвард «Торпедо» Стефанович: после первого тайма с «Ахматом» чувствовал стыд

Нападающий московского «Торпедо» Илья Стефанович прокомментировал свой гол в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:5).
«Когда команда проигрывает с таким счётом, тем более по игре… После первого тайма внутри себя почувствовал стыд. То, что было на поле, — удручающе. От этого скромно отпраздновал свой гол. Счёт не позволял разглагольствовать в плане празднований», — передаёт слова Стефановича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Стефанович отметился голом на 74-й минуте встречи при счёте 3:0 в пользу «Ахмата». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков после 26 матчей. «Ахмат» находится на пятом месте в чемпионате. Команда набрала 43 очка.
- 6 мая 2023
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