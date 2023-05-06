Чигринский — об Ибрагимовиче: мы ужинали вместе. Он возил меня на тренировки

Бывший защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский рассказал о взаимоотношениях со Златаном Ибрагимовичем во время выступления за сине-гранатовых в сезоне-2009/2010.
«С Иброй я мог общаться круглосуточно. Морально он был очень силён. Златан всегда осознавал, что он лучший. Однажды перед началом тренировки он сказал: «Эти люди ещё не поняли, что я обладаю теми же качествами, что и Месси с Криштиану Роналду, вместе взятые».
Со Златаном мы жили в отеле «Принцесса София» и иногда ужинали вместе. Я не водил машину, и он возил меня на своём автомобиле на тренировки», — приводит слова Чигринского Relevo.
В составе «Барселоны» Чигринский провёл один сезон, в котором сыграл 12 матчей в Ла Лиге. С «блауграной» защитник выигрывал чемпионат Испании и Клубный чемпионат мира.
- 6 мая 2023
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