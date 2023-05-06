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Лепёхин: матч «Зенита» и «Спартака» особенный. Нельзя привязывать к тому, что было раньше

Лепёхин: матч «Зенита» и «Спартака» особенный. Нельзя привязывать к тому, что было раньше
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Жду интересной и напряжённой игры в Санкт-Петербурге. Прогнозировать счёт и чью-то победу в таких матчах невозможно. Естественно, «Зенит» является фаворитом, но будет бой. Да, «Спартак» сейчас не в лучшем состоянии, но такие матчи нельзя привязывать к тому, что было раньше, до них. На эти игры особенная мотивация, они стоят отдельной строкой.

Думаю, что особенной мотивации взять титул в матче со «Спартаком» нет. Когда решаются такие глобальные вопросы и команда может вот-вот стать чемпионом, нет разницы, в каком матче это случится. Главное — стать чемпионами. При удачном раскладе, если и «Ростов» в своей игре преподнесёт сюрприз, то у игроков «Зенита» будет ещё больше мотивации», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало игры — в 18:00 мск.

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