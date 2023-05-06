«Зенит» победил в восьмом матче подряд в женской Суперлиге, обыграв «Рязань-ВДВ»

Завершился матч восьмого тура женской Суперлиги, в котором «Рязань-ВДВ» принимала санкт-петербургский «Зенит». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забила Габриэла Гживиньска. Она вывела петербурженок вперёд на 74-й минуте встречи. В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет со «Звездой-2005». Игра состоится в субботу, 13 мая.

«Зенит» делит первую строчку турнирной таблицы с московским ЦСКА. Обе команды выиграли во всех восьми матчах нынешнего сезона. По разнице мячей лучше красно-синие. На третьем месте расположился московский «Локомотив», набравший 21 очко после восьми встреч.

В 2022 году женскую Суперлигу выиграл «Зенит», ЦСКА стал вторым, а «Локомотив» — третьим.