«Зенит» победил в восьмом матче подряд в женской Суперлиге, обыграв «Рязань-ВДВ»
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Завершился матч восьмого тура женской Суперлиги, в котором «Рязань-ВДВ» принимала санкт-петербургский «Зенит». Гости одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забила Габриэла Гживиньска. Она вывела петербурженок вперёд на 74-й минуте встречи. В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет со «Звездой-2005». Игра состоится в субботу, 13 мая.
«Зенит» делит первую строчку турнирной таблицы с московским ЦСКА. Обе команды выиграли во всех восьми матчах нынешнего сезона. По разнице мячей лучше красно-синие. На третьем месте расположился московский «Локомотив», набравший 21 очко после восьми встреч.
В 2022 году женскую Суперлигу выиграл «Зенит», ЦСКА стал вторым, а «Локомотив» — третьим.
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