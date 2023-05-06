Салах — первый игрок «Ливерпуля», забивший в девяти матчах на «Энфилде» подряд

В субботу, 6 мая, «Ливерпуль» на «Энфилде» встречается с «Брентфордом» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Игра началась в 19:30 по московскому времени. После первого тайма мерсисайдцы обыгрывают соперника со счётом 1:0.

Единственным забитым мячом в первой половине отметился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Таким образом, египтянин установил клубный рекорд, забив в девятом домашнем матче подряд во всех турнирах. Бывшему нападающему мерсисайдцев уругвайцу Луису Суаресу удавалось забить в восьми домашних матчах на «Энфилде» подряд. Это произошло в сезоне-2013/2014.

В текущем сезоне на счету Салаха 46 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и девятью результативными передачами.

Мерсисайдский клуб был основан в 1892 году.