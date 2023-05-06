«Зенит» досрочно стал победителем Юношеской футбольной лиги – 1
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«Зенит» U19 обыграл московское «Динамо» в матче 24-го тура и досрочно стал победителем Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).
В первых девяти турах соревнования сине-бело-голубые одержали девять побед, создав себе отрыв от ближайших преследователей. В этих встречах были крупно обыграны «Спартак», «Чертаново» и «Локомотив».
Весеннюю часть ЮФЛ «Зенит» начал с поражения от «Спартака», а досрочную победу в турнире петербуржцы обеспечили в игре с «Динамо», где для этого им была необходима победа. В последний раз «Зенит» побеждал в ЮФЛ в 2021 году, в прошлом сезоне успех праздновали молодые футболисты из «Краснодара», годом ранее — игроки «Чертаново».
Матчи Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) проводятся с 2019 года.
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