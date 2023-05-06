Лэмпард — о победе над «Борнмутом»: заслуженные три очка и награда за усердную работу

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своей команды в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (3:1).

«Я очень доволен. У нас была продолжительная серия неудач. Команду ещё ждёт много работы. Однако именно сегодня мы заслужили победу. Безусловно, это приятный шаг для ребят. Они усердно работали на протяжении долгого времени.

Каждый из наших игроков хорошо себя проявил. Жоау Феликс забил после выхода на замену. Мы работаем над этим компонентом. В целом каждый игрок «Челси» сегодня действовал активно. Именно этого я и ждал от парней.

У нас есть несколько молодых новобранцев. Я считаю, что нет никакой разницы, выиграл ли кто-то из них чемпионат мира или нет, потому что они перешли в сильнейшую лигу планеты. Некоторые новички всё ещё продолжают поиск своей лучшей игры.

Понятно, что команде может быть непросто найти ритм, обрести уверенность, однако мы сделали первый и важный шаг. Все игроки должны действовать как одно целое, чтобы привести нас туда, куда мы желаем попасть», – приводит слова Лэмпарда BBC.