«Интер» обыграл «Рому» в матче Серии А
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Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Интер» на стадионе «Олимпико» в Риме. Гости одержали победу со счётом 2:0.
На 33-й минуте Федерико Димарко вывел «Интер» вперёд после передачи Дензела Думфриса. На 74-й минуте Ромелу Лукаку удвоил счёт, а в роли ассистента выступил Лаутаро Мартинес.
Таким образом, «Интер» взял реванш за поражение со счётом 1:2 в матче первого круга.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 63 очка в 34 матчах. «Рома» находится на седьмом месте. Подопечные Жозе Моуриньо набрали 58 очков. В следующем туре «Интер» сыграет дома с «Сассуоло», а «Рома» отправится в гости к «Болонье».
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