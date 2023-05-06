«Зенит» может стать чемпионом в воскресном матче со «Спартаком»

Питерский «Зенит» может оформить очередной чемпионский титул уже в воскресенье, 7 мая, в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Для досрочного чемпионства команде Сергея Семака нужно обыграть «Спартак». При этом, если ЦСКА не победит «Оренбург», «Зениту» хватит даже ничьей в матче с красно-белыми.

Ближайший преследователь петербуржцев, «Ростов», дома уступил «Факелу» (0:2) в субботу, 6 мая.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина за четыре тура до конца отстают от «Зенита» на 11 очков, при этом проведя на матч больше.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало игры — в 18:00 мск.

Напомним, «Зенит» выигрывает РПЛ на протяжении четырёх последних сезонов. Завтрашнее возможное чемпионство станет для питерцев пятым кряду.