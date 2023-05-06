«Зенит» получит кубок и медали после матча со «Спартаком», если станет чемпионом
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос, будет ли кубок чемпионата России доставлен в Санкт-Петербург на матч 26-го тура «Зенит» — «Спартак».
«Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».
Для досрочного чемпионства команде Сергея Семака нужно обыграть «Спартак». При этом, если ЦСКА не победит «Оренбург», «Зениту» хватит даже ничьей в матче с красно-белыми.
Ближайший преследователь петербуржцев, «Ростов», дома уступил «Факелу» (0:2) сегодня, 6 мая. Таким образом, подопечные Валерия Карпина за четыре тура до конца отстают от «Зенита» на 11 очков, при этом проведя на матч больше.
Встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало игры — в 18:00 мск.
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