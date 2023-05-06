«Зенит» получит кубок и медали после матча со «Спартаком», если станет чемпионом

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос, будет ли кубок чемпионата России доставлен в Санкт-Петербург на матч 26-го тура «Зенит» — «Спартак».

«Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Для досрочного чемпионства команде Сергея Семака нужно обыграть «Спартак». При этом, если ЦСКА не победит «Оренбург», «Зениту» хватит даже ничьей в матче с красно-белыми.

Ближайший преследователь петербуржцев, «Ростов», дома уступил «Факелу» (0:2) сегодня, 6 мая. Таким образом, подопечные Валерия Карпина за четыре тура до конца отстают от «Зенита» на 11 очков, при этом проведя на матч больше.

Встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало игры — в 18:00 мск.