Гвардиола – о контракте Гюндогана: я бы хотел работать с Илкаем в будущем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с контрактом хавбека «горожан» Илкая Гюндогана.
«Клуб знает, что я думаю. Я бы хотел работать с Гюндоганом в будущем.
Клуб целиком и полностью вовлечён [в переговоры по контракту], и руководство знает моё мнение по этому вопросу. У них больше полномочий, чем у меня. Однако мы примем решение вместе, будь оно хорошим или плохим», – приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В текущем сезоне у 32-летнего полузащитника 44 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами.
Контракт немецкого игрока с «Сити» рассчитан до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 25 млн.
В игре 35-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» в субботу, 6 мая, Гюндоган оформил дубль, забив в том числе победный гол (2:1).
Ранее сообщалось, что на футболиста сборной Германии претендует «Барселона».
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