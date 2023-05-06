Гвардиола – о победе над «Лидсом»: выдающийся матч, но пенальти должен бить Холанд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 35-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные оказались сильнее «Лидса» (2:1).
«Мы провели выдающийся матч, в частности первый тайм. Но нас немного подвела реализация.
Сегодняшняя игра могла быть спокойно завершена после пенальти, но соперник сразу забил (после промаха Гюндогана с 11-метровой отметки на 83-й минуте. – Прим. «Чемпионата»), и нам пришлось тяжело в концовке. Однако в целом мы играли очень и очень хорошо.
Холанд проявил щедрость, позволив Гюндогану пробить пенальти, но матч ещё далеко не был завершён. Если бы счёт был 4:0 за 10 минут до конца – допустим. Но Эрлинг – наш лучший пенальтист, и это его работа. При 2:0 дело ещё не сделано, нельзя об этом забывать.
При этом Гюндоган способен на многое. Он умеет как атаковать, так и сдерживать соперников. Илкай – очень умный футболист. Мы в восторге от того, что он в нашей команде», – приводит слова Гвардиолы BBC.
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